OL - Mercato : Cucci envoie un message cinglant au PSG pour Barcola

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Le PSG s'intéresse à Bradley Barcola. L'OL a besoin d'argent et la menace de la DNCG continue de planer sur les Gones. Pour autant, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l'OL, a fait des promesses concernant les ventes qui seront faites par les Gones.

Lukeba et Barcola ne sont pas à vendre

Conscient que son nouveau club a besoin d'argent et malgré l'intérêt du PSG pour Bradley Barcola, Santiago Cucci n'entend pas vendre ses meilleurs joueurs pour autant. "Il nous fallait briser ce cercle vicieux qui consistait à vendre chaque année nos meilleurs joueurs. (...) Nous allons prendre en compte ce contexte exceptionnel et construire une équipe la plus performante possible. Aujourd'hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie", a déclaré Santiago Cucci à L'Équipe. Santiago Cucci veut permettre à l'OL de retrouver le plus haut niveau national et européen, en gardant ses meilleurs joueurs. La formation lyonnaise pourrait être à l'origine du renouveau lyonnais...

Santiago Cucci, président exécutif de l'OL, NE VEUT PAS VENDRE Castello Lukeba et Bradley Barcola ❤️💙 :



« Nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie (…)



Cela fait deux saisons que nous ne sommes plus européens,… pic.twitter.com/VgJA5Po2wF — BeFootball (@_BeFootball) July 26, 2023

