OL – Mercato : Juninho se voit offrir un international brésilien en échange d'Aouar

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sauf surprise, Houssem Aouar (22 ans) quittera l'OL l'été prochain. Du côté de la direction rhodanienne, son départ est déjà intégré à deux ans de la fin de son contrat (2023). Il existe cependant une grosse condition à ce départ : que Lyon s'y retrouve financièrement avec, au moins, 60 M€ sur la table. Un prix de départ qui ne freine pas forcément Arsenal... Ni la Juventus.

Douglas Costa dans le deal pour Aouar ?

D'après Tuttosport, Turin – qui n'a pas les moyens de débourser 60 M€ actuellement – envisagerait toujours Houssem Aouar mais davantage dans un deal incluant un troc d'un ou plusieurs joueurs. Outre le cas de Mattia De Sciglio, que la Veille dame espère laisser à l'OL à l'issue de son prêt, l'idée du club transalpin serait également d'intégrer le brésilien Douglas Costa (actuellement prêté au Bayern Munich).

Ce n'est pas la première fois que le nom de Douglas Costa est cité à l'OL. En octobre dernier et cet hiver, le nom de l'ailier de 30 ans avait circulé. Du côté de Lyon, il est toutefois assez peu probable qu'on accepte autre chose que de l'argent. S'il se dit prêt à investir à nouveau dans la relance économique du football, Jean-Michel Aulas ne fera pas non plus exploser sa masse salariale avec des trentenaires...