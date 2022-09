OL - Mercato : la réponse cash de Ponsot aux polémiques sur le recrutement et la vente de Paqueta

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Après avoir chanté au début de l'été (et chambré l'OM), la cigale lyonnaise se trouva fort dépourvu à la fin du mois d'août, quand le sprint fut venu. C'est du moins le sentiment des supporters de l'OL, qui ne comprennent pas pourquoi leur club n'a pas remplacé Lucas Paqueta, vendu à West Ham pour 60 M€. Dans L'Equipe du jour, le directeur général des Gones, Vincent Ponsot, répond aux critiques en rappelant notamment que le Brésilien a reçu des offres de prolongation mais qu'il les a refusées...

"On a investi 172 M€ depuis trois ans. Quand vous prenez un joueur libre, il y a un impact très significatif sur la masse salariale. Le recrutement, c'était surtout aussi pour nous de prolonger Caqueret, Lukeba, Gusto, Lopes, Cherki et Arouch. Du côté des départs, d'accord, on n'a pas fait exactement ce qu'on souhaitait. C'est une hypocrisie le cas Paqueta. On a anticipé en sachant qu'il souhaitait partir. S'il avait voulu rester, il n'y aurait pas eu de problème mais on a essayé de le prolonger en mars-avril, on n'a pas trouvé d'accord. Il y a trouvé son intérêt. On avait aussi prévu que si Moussa (Dembélé) et Tino (Kadewere) partaient, on avait un remplaçant. Et si (Houssem) Aouar et Paqueta partaient, aussi. Moussa et Houssem sont là. Ce dernier n'a pas trouvé le club adéquat, une fois c'était de notre côté, une autre du nôtre mais on a travaillé en bonne intelligence avec lui et ses conseillers."