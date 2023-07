OL – Mercato : Laurent Blanc glisse un message au PSG pour Cherki

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Rayan Cherki est encore annoncé comme étant dans le viseur du PSG cet été mais aussi de Chelsea et Newcastle, alors qu'un autre joueur de l'OL est aussi convoité : Castello Lukeba, pisté par le RB Leipzig.

« Lukeba, ça m’ennuierait vraiment qu’il parte. Et c’est pareil pour Cherki »

Dans Le Progrès, Laurent Blanc a évoqué ces deux dossiers. « L'OL doit dire OK si ce sont des chiffres impressionnants, mais par contre à ce prix-là (26 M€ pour Lukeba), je lui dis de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte. Et c’est pareil pour Cherki », a confié le coach olympien. Reste à savoir si son message sera reçu...

