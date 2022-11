Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Le talent suscite la convoitise. Et, forcément, celui affiché par Malo Gusto depuis plusieurs mois à l'OL commence à provoquer un logique intérêt. Voici pourquoi la concurrence s'annonce rude pour les Lyonnais dans les mois qui viennent. Car comme le précisent les médias espagnols, Defensa Central et Sport, le Real Madrid a bel et bien l'intention de passer à l'offensive dans ce dossier. Une offre, tenez-vous bien, pourrait même être formulée dès cet hiver.

Autre information, donnée cette fois par footmercato, le Bayern Munich serait également séduit par le profil de Malo Gusto. Qui, rappelons-le, sera en fin de contrat au mois de juin 2024.

A suivre.