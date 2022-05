OL – Mercato : Paqueta prêt à changer d'avis concernant Newcastle ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Bien que sous contrat jusqu'en juin 2025, Lucas Paqueta (24 ans) envisage de plus en plus sérieusement de quitter l'OL cet été. Le Brésilien, qui ne sera pas retenu en cas d'offres, ferait notamment l'objet d'un intérêt toujours vif de Newcastle (D1 anglaise) pour le faire venir.

D'après le Times, les Magpies seraient prêt à toutes les folies pour reconstituer le duo qu'il formait à Lyon avec Bruno Guimarães. Le média britannique parle d'une offre proche de 60 M€ pour faire flancher les Gones concernant l'international auriverde.

S'il avait décliné Newcastle l'hiver dernier malgré une offre de 40 M€ et un salaire multiplié par 2,5, Lucas Paqueta aurait changé d'opinion concernant le club du Nord de l'Angleterre. Le 10 Sport évoque une réflexion nouvelle du natif de Rio de Janeiro qui se sentirait aujourd'hui « un peu plus isolé dans le vestiaire » : « Ce qui est sûr, c’est que la détermination à vouloir poursuivre sa belle aventure lyonnaise n’est plus aussi solide qu’en décembre », ajoute le média.

