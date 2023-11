OL - Mercato : un club italien contrarie déjà les plans de Textor en janvier !

Alors que la presse brésilienne assure depuis de longues semaines que le portier de Botafogo Lucas Perri et le défenseur central Adryelson vont prendre la direction de l’OL en janvier contre un chèque de 20 M€, ce plan de John Textor pourrait être contrecarré … concernant le gardien de but.

En effet, si l’on en croit Ekrem Könur, un club de Série A italienne dont l’identité n’a pas filtré envisagerait d’offrir 7 M€ à Botafogo pour faire venir Lucas Perri en janvier et griller la politesse à Lyon.

Pas sûr que du côté d’Anthony Lopes, on ne soit très embêté de voir l’ambitieux Perri prendre finalement une autre direction que la Capitale des Gaules…

🔥 #EXCL | A club from the Italian Serie A league is planning to make an offer of 7M euros for Botafogo's Brazilian goalkeeper Lucas Perri.🇧🇷⚫#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/6cwdyUOut7