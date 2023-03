OL - Mercato : un contrat à vie pour Lacazette à défaut d'avoir Benzema ?

Le retour d'Alexandre Lacazette à Lyon est un vrai succès. L'un des seuls, d'ailleurs, de la saison rhodanienne. A 31 ans, l'attaquant, promu capitaine, est un leader inspirant pour son équipe, le seul à tenir son rang avec 21 buts et 5 passes décisives en 28 matches cette saison. Cerise sur le gâteau, vendredi soir face à Nantes (1-1), il a dépassé Bernard Lacombe pour devenir le 2e meilleur scoreur de l'histoire de l'OL avec 150 réalisations. Une belle histoire qui incite ses dirigeants à vouloir allonger son contrat.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, l'OL voudrait étirer le bail de son capitaine de 2025 à 2027. S'il accepte, Lacazette pourrait envisager de raccrocher les crampons dans son club formateur puisqu'il aura alors 35 ans. Cela lui laisserait quatre saisons pour inscrire au moins 72 buts et rejoindre Fleury Di Nallo à la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OL. Cela permettrait également à Jean-Michel Aulas de mieux faire passer le fait que Karim Benzema ne reviendra finalement pas là où tout a commencé pour lui...

