OL - Mercato : un international A formé au club propose ses services

INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

En fin de contrat au Yeni Malatyaspor (D1 turque) après son aventure russe au Krylia Sovetov, Mehdi Zeffane (29 ans) cherche à rebondir. Dans un entretien à Foot Mercato, le latéral droit – international A algérien (19 capes) – a fait part de sa volonté de revenir en France.

«J’ai fait le plus gros de ma carrière en France. Je suis ouvert à un retour en France. Il y a quelques prises de contact. C’est encore tôt, car certains clubs ne sont pas encore complètement fixés sur leur avenir. Mais il y a quelques prises de contact oui», a glissé l'ancien Lyonnais (2009-16) et Rennais (2016-19).

Zeffane est attentif au nouveau projet de l'OL

Courtisé par le FC Nantes à son départ de Bretagne, Mehdi Zeffane aimerait bien revenir à l'OL où il n'a jamais réellement eu sa chance sur la durée : «Lyon, c’est ma ville natale. L’OL, mon club formateur (…) Et quand j’entends que des anciens pourraient revenir, je reste attentif. Je ne suis pas du tout en contact avec les dirigeants de l’OL, même si j’ai toujours beaucoup d’amis là-bas. Si demain, Lyon m’appelle pour revenir, j’étudierai la proposition et je serai ouvert à cette possibilité, éventuellement. On verra. Je suis ouvert. J’ai eu la chance de gagner des titres, de jouer dans des bons clubs en France et à l’étranger, je pense avoir engrangé beaucoup d’expérience en tant que joueur et qu’homme ».

Alexandre Corboz

Rédacteur