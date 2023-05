OL - Mercato : un nouveau départ de taille acté, Laurent Blanc prochain sur la liste de Textor ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Laurent Blanc ne sait pas de quoi son avenir sera fait à l’OL. Officiellement, la tendance est à son maintien : c’est ce qu’avait annoncé Textor, dans sa conférence de presse, le 9 mai dernier. Selon L’Équipe, la réalité du moment est que personne ne sait vraiment où il va, et que Blanc échappe difficilement à cette incertitude, parce que son sort dépend moins de son bilan que des futurs patrons du sportif au sein du club lyonnais.

Le départ de Bruno Cheyrou acquis

Or les dossiers n’avancent pas beaucoup, à l’OL, où trois nominations essentielles se font attendre : un directeur général, un directeur sportif et un responsable du recrutement, le départ de Bruno Cheyrou étant acquis. « Même si Textor était sincèrement favorable à Blanc, on l’imagine mal imposer le nom de l’entraîneur aux nouveaux patrons du club qu’il désignera, et c’est ce paramètre, surtout, qui peut faire douter de l’avenir lyonnais de l’ancien sélectionneur », relève le quotidien sportif. Par ailleurs, le départ de Ludovic Giuly se confirme.