OL – Mercato : une alternative à Renato Tapia s'ouvre en Serie A

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Alors que la piste menant à Renato Tapia (Celta Vigo, 27 ans) piétine, l'OL continue de creuser d'autres possibilités pour le recrutement d'un milieu défensif. Si l'on en croit l'excellent Ignazio Genuardi, spécialiste Mercato et scout, les Gones sont sur les rangs pour l'international argentin de Bologne, Nicolas Dominguez (25 ans).

Nicolas Dominguez, l'héritier de Thiago Motta

Auteur d'une excellente dernière saison en Série A (34 apparitions toutes compétitions confondues, 3 buts, 2 passes décisives), le « pitbull » de Thiago Motta est certes très coûteux cet été mais la proximité de la fin de son contrat (2024) le rendrait accessible à l'OL en cas de levée des restrictions de la DNCG.

Comme Renato Tapia, Nicolas Dominguez est un véritable casseur d'actions, lui qui fait partie des joueurs les plus sanctionnés de Série A avec 10 cartons jaunes reçus cette saison. Parmi les milieux défensifs du championnat italiens, seuls Lassana Coulibaly (Salernitana, 12 biscottes), Maxime Lopez (Sassuolo, 11 cartons) et Sofyan Amrabat (Fiorentina, 11 cartons) ont été plus sanctionnés par les arbitres.

En attendant de connaître le verdict définitif de la DNCG, l’#OL continue d’explorer plusieurs pistes sur le marché des transferts. Parmi les profils qui plaisent, on retrouve celui de #Dominguez (#Bologne), même s’il s’agit d’un dossier coûteux avec grosse concurrence. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 13, 2023

Podcast Men's Up Life