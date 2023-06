OL, Stade Rennais - Mercato : une piste se refroidit pour Toko Ekambi

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Où va rebondir Karl Toko Ekambi ? L'attaquant camerounais sort d'une saison décevante entre l'(Ol et le Stade Rennais où il avait été prêté cet hiver. Sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2024, Toko Ekambi n'est plus en odeur de sainteté à Lyon et le média turc NTV Spor a indiqué que Besiktas pouvait être une porte de sortie.

Besiktas a d'autres priorités

Mais ce ne serait pas vraiment chaud avec le club d'Istanbul... « Contrairement à certains échos, le Lyonnais Toko Ekambi n’apparaît pas comme une cible prioritaire pour Besiktas. Alors que le Camerounais reste lié jusqu’en juin 2024 avec Lyon, la formation turque privilégie d’autres dossiers pour l’instant », révèle en effet le journaliste Ignazio Genuardi.