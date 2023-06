OL : Textor vend la mèche pour le Mercato, Blanc, Lacazette, Cheyrou et le directeur sportif

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’avenir de Laurent Blanc « Je ne change pas d'entraîneur facilement. J'ai été clair. Laurent a fait un gros boulot. Sur la seule deuxième partie de saison, nous sommes en haut du classement. Nous voulons lui donner plus de moyens pour la saison prochaine. Je veux que l'on renforce l'effectif avec des joueurs expérimentés et dotés d'une certaine ténacité. Avec cette volonté de gagner. Plus de joueurs comme Alexandre Lacazette. Nous voulons des leaders. Le coach a raison. » Les unes de L'Équipe du samedi 3 juin. pic.twitter.com/nQoMmSVmTQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 2, 2023

L’avenir de Bruno Cheyrou

« Bruno Cheyrou occupera un poste important pour Eagle Football, pas au département football de Lyon. Il Nous ferons des changements au sein du département scouting de l'OL. On va prospecter dans toutes les parties du monde. Les joueurs devront envisager de jouer au Brésil, en Europe, bouger. Bruno sera leur avocat (sic). Il défendra leur point de vue. Il a une bonne personnalité, les gens l'apprécient. D'autres personnes l'accompagneront. Bruno sera chargé de développer notre réputation. Celle d'un groupe qui prend soin de ses joueurs. Son job sera de me challenger, de me dire parfois: “John, nous ne prenons pas assez soin de ce joueur.

La nomination d’un directeur sportif

Nous allons d'abord désigner le directeur de la cellule de scouting. Il sera français. Il doit sortir de son contrat. En revanche, je ne sais pas si nous allons recruter un directeur sportif. Nous en avons déjà un au niveau d'Eagle Football. Je veux un directeur du scouting qui prenne les bonnes décisions pour Lyon. Directeur sportif est un métier de négociation de contrats. Vincent Ponsot, qui est toujours à Lyon, est plus un homme d'affaires en charge du foot. Les décisions concernant les joueurs seront prises par le directeur du scouting.

Ses priorités au Mercato

« Recruter un latéral droit expérimenté est une bonne idée. Un défenseur central supplémentaire serait bien. Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs. Nous en discuterons avec l'entraîneur. Lacazette ? Je ne veux pas le vendre. Il n'ira nulle part. Nous avons des jeunes joueurs à Lyon qui aiment le club. Après, ils peuvent avoir envie d'aller au Real Madrid. Nous ne pouvons pas les en empêcher. La raison pour laquelle nous ne disputerons peut-être pas de Coupe d’Europe la saison prochaine vient du début du championnat. Nos mauvais résultats ont parfois été contre des équipes du bas de L1. Mon but est de gommer ces mauvaises performances contre des adversaires supposés plus faibles. D'augmenter notre constance. Si nous y parvenons, pourquoi ne pas viser les deux premières places. Lyon doit revenir en Ligue des champions. En termes d'organisation, c'est un échec de ne pas être en C1. »

Bastien Aubert

Rédacteur