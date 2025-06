OM Mercato : énorme coup dur pour Ndicka !

Mercato • ...

L’Olympique de Marseille discute toujours avec l’AS Rome pour un échange entre Evan Ndicka et Ismael Koné. Le dossier avance, mais plusieurs détails restent à régler, notamment financiers. Et les deux joueurs doivent encore valider l’opération. 🟥 Rumeur Le mercato s’accélère à Marseille, et le dossier Evan Ndicka est plus que jamais d’actualité. Selon Europa […]