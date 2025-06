OM Mercato : l’OM revient à la charge pour cette priorité de l’hiver

Piste de l’OM lors du mercato hivernal, Sacha Boey est de nouveau sur les tablettes du club phocéen.

Sacha Boey, latéral droit du Bayern Munich, pourrait bien redevenir un visage familier de la Ligue 1. Si son avenir immédiat reste incertain, l’Olympique de Marseille est en tout cas très attentif à sa situation. Déjà sur les tablettes du club phocéen en janvier, l’ancien de Rennes et Dijon plaît toujours autant sur la Canebière. Et selon Foot Mercato, l’OM, en quête active d’un renfort au poste, a mis de côté la piste Nelson Semedo pour concentrer ses efforts sur le profil dynamique et polyvalent du Franco-Belge.

L’OM veut un prêt avec option d’achat

La saison dernière et lors du Mondial des clubs en cours, Boey n’a été titulaire qu’à 9 reprises en 19 apparitions, avec tout de même 1 but et 4 passes décisives à la clé. Son faible temps de jeu s’explique en partie par deux blessures : une déchirure au ménisque qui l’a tenu éloigné pendant deux mois à l’automne, suivie d’un souci à la cheville au printemps. Malgré cela, ses qualités restent très prisées — aussi bien par l’OM que par certains clubs de Premier League.

Alors que Boey souhaite rester au Bayern, son club n’exclut pas un départ définitif. L’OM, de son côté, privilégierait un prêt avec option d’achat, même si la concurrence anglaise pourrait compliquer les négociations.