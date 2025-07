Roberto De Zerbi a été très élogieux envers son équipe après la victoire 2-0 face à Gérone, lors de laquelle Mason Greenwood a encore été décisif.

Après la victoire 2-0 de l’OM face à Gérone pour le troisième match de préparation estivale, l’entraîneur Roberto De Zerbi s’est montré satisfait de la performance collective et individuelle, notamment celle de Mason Greenwood, buteur sur penalty.

« Il y a encore beaucoup de travail, évidemment. Mais l’attitude est excellente, de tous les joueurs, sans exception. La condition physique est bonne, on a couru 90 minutes », a souligné De Zerbi dans des propos rapportés par L’Équipe. Il a ajouté : « On a joué plutôt bien, en première période, on a parfois perdu un peu l’ordre dans notre organisation. En seconde période, on a été plus disciplinés, il me semble qu’on a mieux joué encore. On n’a pas eu de pépins physiques, on a gagné, c’est une bonne journée ! »

« Il est plus fort que les autres »

L’entraîneur italien a, par la même occasion, salué la progression de Mason Greenwood, buteur à 5 reprises en 3 rencontres : « Oui, il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres. »

Roberto De Zerbi pourrait donc compter sur une « recrue » déjà présente au sein du club, et qui a marqué à 22 reprises la saison dernière. L’OM tient peut-être ici une machine de guerre…