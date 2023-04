OM, ASSE : Rongier a rappelé un cuisant souvenir aux Verts

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Un an et demi, c’est le temps qui s’est écoulé entre la passe décisive de Valentin Rongier ce week-end pour Cengiz Under, et sa dernière avant celle-ci. Un laps de temps bien trop long pour un milieu de terrain. À l’époque, sa dernière victime était Saint-Etienne, le 28 août 2021 comme l’a rappelé Statsdefoot sur Twitter. Un match où l’OM s’était imposé 3-1, avec une passe décisive de l’ancien nantais pour Gerson.

Pas le seul dans ce cas

Même si cette disette a été particulièrement longue, il n’est pas le seul dans ce cas. On se rappelle notamment de la disette de Léo Dubois, parti à l’été 2022, mais qui n’avait plus effectué de passe décisive en Ligue 1 depuis mai 2021. Des joueurs comme Pedri ou Caqueret la saison dernière, sont d’ailleurs parfois moqués pour leur incapacité à délivrer des passes décisives.