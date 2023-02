OM : avant le TFC, Rongier livre tous les secrets de la méthode Tudor

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Après une année et demi à se faire trimballer à tous les postes par Jorge Sampaoli, Valentin Rongier a retrouvé son rôle préféré de milieu défensif depuis qu'Igor Tudor a succédé à l'Argentin l'été dernier. L'ancien Nantais, devenu capitaine de l'OM, s'épanouit, au point d'être considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe, si ce n'est le meilleur. Pour le site de la Ligue 1, il a tout dit de la méthode Tudor, qui se veut très rigoureuse et extrêmement pointilleuse.

"Tudor demande beaucoup de discipline, et pas seulement sur le terrain, dans la vie de tous les jours. Il insiste sur tous les détails : la ponctualité, la nutrition… Ce sont des choses normales mais le coach est strict à propos de ça. Bien sûr, au début, c’était un peu bizarre car on n’était pas habitué à ça avec Sampaoli. Je dirais que son éthique de travail et sa dévotion définissent le mieux le coach. Il insiste sur le fait qu’on doit se concentrer sur nous avant tout, sur ce qu’on doit éviter. Il estime que si l’on applique sa philosophie, on peut mettre en difficulté n’importe quelle équipe de la planète. Il faut être au top physiquement, sinon c’est très difficile. Il faut aussi se concentrer sur les détails, que ce soit offensivement ou, encore plus important, défensivement. J’essaie de ne rien oublier de ce qu’il nous demande. Son style de jeu requiert beaucoup d’énergie, physique comme mentale, pour éviter les erreurs. je pense que c’est ce que je fais le mieux."