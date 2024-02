OM : c'est confirmé pour le départ de Gattuso, déjà annoncé dans un autre club !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Cette semaine, le journaliste italien, Antonio Petrazzuolo, a lâché une bombe sur l'avenir de Gennaro Gattuso. D'après ce journaliste, le technicien transalpin voudrait quitter son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison pour revenir coacher en Italie.

Gattuso, direction le Torino ?

Une information confirmée par Calcio In Pillole. Selon le journal italien, l'ancien coach de l'AC Milan et de Naples ne se plairait pas sur les bords de la Canebière et voudrait bien partir du club phocéen à la fin de la saison. Il devrait même rejoindre le Torino, qui cherche un successeur à Ivan Juric. Vu les mauvais résultats de l'OM ces dernières semaines, les dirigeants marseillais ne devraient de toute façon pas le retenir.

