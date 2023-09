OM : c'est confirmé pour le départ de Marcelino, son remplaçant est connu !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Confirmant la tendance de ces dernières heures, La Provence vient d'annoncer que Marcelino devrait bien quitter son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille seulement deux mois après son arrivée dans la cité phocéenne.

Abardonado et Friio remplacent respectivement Marcelino et Longoria

C'est Jacques Abardonado et non Jean-Pierre Papin, comme c'était dans un premier temps annoncé, qui devrait être sur le banc de l'OM ce jeudi (21h) pour le premier match de poule de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam. Et d'après l'insider, Mohamed Toubache-Ter, c'est David Friio qui devrait assurer l'intérim de la présidence de l'OM et ainsi remplacer Pablo Longoria, qui a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions le temps de décider s'il reste ou non à Marseille.

