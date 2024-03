OM : coup dur dans le dossier Fonseca

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Pour remplacer Jean-Louis Gasset à l'issue de la saison, les dirigeants de l'Olympique de Marseille feraient de Paulo Fonseca, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, leur priorité. Mais l'OM ne serait pas le seul club intéressé pour récupérer librement le coach portugais.

Fonseca ne manque pas de courtisans

Et pour cause, d'après nos confrères du Quotidien du Sport, le technicien de 51 ans serait aussi dans le viseur de clubs anglais, italiens et saoudiens. Mais le nom de ces écuries n'a pas filtré. Quoi qu'il en arrive, Paulo Fonseca ne devrait pas prolonger l'aventure avec les Dogues et devrait donc connaître, après des passages notamment au Shakhtar Donetsk, à l'AS Roma et à Lille, une nouvelle expérience sur un banc la saison prochaine.

