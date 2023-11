OM : Gattuso s'attend à l'enfer et promeut un jeune après la blessure de Rongier

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Nadir aura un bon coup à jouer

"Rongier ? Avant tout, j'étais déçu qu'il ne soit pas là. C'est après que Valentin soit rentré chez lui qu'il a pu se rendre compte de sa blessure. Veretout et Kondogbia sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d'éventuelles solutions. Pour demain, on fera avec les joueurs à disposition. Je pense que le moment est arrivé pour que Bilal Nadir prenne des responsabilités dans le jeu."

Il est satisfait des prestations de son équipe

"Il n'y a pas de différence entre l'Europe et la L1. Mis à part les résultats. Brighton la meilleure mi-temps ? Et Nice ? Et Lille ? Ça dépend d'une occasion transformée. On peut dire que tout est noir, que rien ne marche. Le classement est mauvais mais ne reflète pas la qualité de nos prestations."

"Aubameyang souffre d'un œdème"

Il explique pourquoi Aubameyang est absent

"La différence entre Aubameyang et Vitinha ? Aubameyang aime un peu moins le contact physique alors que Vitinha joue beaucoup dessus. Je suis content des deux, notre attaque est à un bon niveau. Aubameyang ? Il souffre d'un œdème. Les médecins lui ont demandé de se reposer. Ce qu'il fait est très bien mis à part qu'il ne marque pas. S'il ne s'appelait pas Aubameyang, on n'en parlerait pas."

Il s'attend à l'enfer face à l'AEK

"Concernant le match de demain, ça va être bien difficile. À Marseille, on avait nos supporters avec nous, demain, ce sera l'enfer. Il faudra être à 100% dans ce stade face à une équipe avec des joueurs adaptés au style de jeu qu'on leur demande. Je ne me concentre pas sur les choses négatives. Il faut travailler pour s'améliorer, je ne vois pas une équipe qui donne de mauvais résultats uniquement.

