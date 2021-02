OM : l'Atletico Mineiro travaille déjà à une piste XXL pour oublier Sampaoli !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si Jorge Sampaoli (60 ans) n'est pas encore tout à fait d'accord pour être le nouvel entraîneur de l'OM et que l'arrivée d'Al-Hilal (Arabie Saoudite) dans la danse rend plus incertain le dossier, il ne fait quand même plus guère de doutes que l'Atletico Mineiro a perdu la bataille pour son coach.

Le remplaçant de Sampaoli déniché... à Benfica ?

Bien que sous contrat jusqu'en décembre prochain, Jorge Sampaoli devrait quitter le Brésil à la fin de la saison dans une dizaine de jours et le club auriverde lui cherche déjà son remplaçant. Encore une fois, « O Galo » (Le Coq en portugais) a l'intention de frapper un grand coup et Renato Gaucho (Grêmio Porto Alegre) n'est pas la seule piste.

Si Leonardo Jardim (ex-AS Monaco) est évoqué, le quotidien O Dia explique que l'Atlético pourrait aller chercher le remplaçant de Sampaoli du côté de … Benfica. En effet, ancien coach du Sporting et de Flamengo, Jorge Jesus figurerait sur la liste du club de Mineiro. Le coup de billard paraît quand même très surprenant mais il effacerait aisément la déception d'un départ de Sampaoli.