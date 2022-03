OM : la raison de l'absence d'Alvaro dévoilée, position irréconciliable avec Sampaoli ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Au jeu de "Où est Alvaro ?", on pensait que l'Espagnol payait son interview à AS le 12 février dans laquelle il avait égratigné Pablo Longoria et surtout Jorge Sampaoli. C'est en partie vrai. Mais le défenseur de 32 ans n'a été écarté du groupe que pour quelques matches. S'il n'était pas à Bâle (2-1) ni au Vélodrome contre Nice (2-1) juste avant la trêve internationale, c'est parce qu'il a été autorisé par le club à retourner dans son pays après avoir tout simplement craqué, explique L'Equipe !

Dégoûté par le traitement que lui réserve Sampaoli depuis plusieurs mois, Alvaro, tellement amoureux du jeu mais aussi de l'OM, ne supporte plus de cirer le banc. Plutôt que de risquer un coup de sang avec son coach, la direction a donc autorisé à ce qu'il prenne du recul. L'absence de Leonardo Balerdi, opéré de l'épaule, jusqu'à la fin de la saison, pourrait lui offrir du temps de jeu. Mais L'Equipe ajoute qu'il n'est même pas certain qu'Alvaro en profite tellement il est remonté contre Sampaoli. Ce qui pourrait donc signifier la fin de l'aventure marseillaise pour un joueur adoré des supporters pour son côté guerrier...

« Le prix du danger », voici la une du journal L'Équipe du dimanche 27 mars 2022.



📰 Le journal : https://t.co/ODma6PjRny pic.twitter.com/s7jIdSsgLe — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2022

Pour résumer Si Alvaro Gonzalez n'était pas présent dans le groupe de l'OM lors des derniers matches, c'est parce qu'il ne supporte plus le traitement que lui inflige Jorge Sampaoli et qu'il est retourné en Espagne en accord avec le club.

Raphaël Nouet

Rédacteur