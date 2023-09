OM : la raison pour laquelle Longoria n'a pas démissionné a fuité, son avenir s'inscrit en pointillés !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A tous ceux qui se raccrochent à l'espoir de voir Pablo Longoria rester à son poste malgré les événements des deux derniers jours, L'Equipe vient d'asséner un gros coup sur la tête. Si l'Espagnol n'a toujours pas démissionné de ses fonctions de l'OM, ce n'est pas parce qu'il refuse de prendre une décision à chaud ou qu'il est attaché au club, c'est simplement que Frank McCourt a refusé de le laisser partir car il n'a pas de remplaçant sous la main.

Personne ne cherche de successeur à Marcelino !

L'homme d'affaires américain a été surpris par l'appel du dirigeant hier mardi. Il ne s'attendait évidemment pas à des telles répercussions après la réunion de lundi entre la direction et les ultras. Faute de remplaçant, il a demandé à Longoria de rester. Mais celui-ci n'a vraiment plus envie de travailler à l'OM et dès qu'un successeur aura été déniché, il partira. Autre mauvaise nouvelle, toujours selon le quotidien sportif, personne au club ne travaille sur le remplacement de Marcelino. Et pour cause, toute la direction s'est mise en retrait. C'est donc bien avec Jacques Abardonado que l'OM va se présenter à la Johan-Cruyff Arena demain soir et très certainement au Parc des Princes dimanche soir...

