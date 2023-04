OM : le gros message d’encouragement de Tudor à Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Arrivé cet hiver à l'OM, Vitinha doit encaisser le statut de recrue la plus cher de l'histoire du club. Recruté pour 32 millions d'euros en provenance de Braga, le jeune portugais a réalisé des débuts plutôt timides, il a réellement eu peu de fois sa chance. Titularisé le week-end dernier face à Troyes, ses 2 premiers buts avec l'OM ont provoqué un ouf de soulagement pour le joueur ainsi que pour les supporteurs et les dirigeants marseillais.

Ce vendredi, en conférence de presse avant l’Olympico, Igor Tudor a salué l’attitude de son buteur portugais, « Depuis le retour de sélection, il a fait un pas en avant important en ce qui concerne son adaptation. Ça prend du temps, c'est normal. C'est un joueur qui est encore très jeune, il a donc une grande marge de progression », a d’abord commenté le coach marseillais dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« Il y a des choses qu'il peut améliorer. Par exemple, du point de vue technique, il pourrait mieux protéger le ballon en dehors de la surface. Et du point de vue physique, il a commencé à faire pas mal de musculation, il a pris un peu en masse. C'est un joueur généreux dans la surface, c'est là où il est le plus fort. Il a cette capacité de pénétrer la défense, de se faire trouver au bon moment dans la surface. On est très content. J'espère qu'il va continuer à progresser comme ça », a confié le Croate.