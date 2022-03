OM : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Gigot

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

À la surprise générale, l'Olympique de Marseille a annoncé cet hiver la signature de Samuel Gigot. Prêté jusqu'à la fin de la saison au Spartak Moscou, le défenseur central français arrivera définitivement à l'OM l'été prochain.

Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'ancien joueur d'Arles-Avignon, qui est sorti sur blessure lors de la défaite du Spartak Moscou ce samedi dans le derby face au CSKA Moscou (2-0), pour le compte de la 19e journée du championnat russe. Autre mauvaise nouvelle pour Samuel Gigot, son club, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa, a été exclu de la compétition par l'UEFA en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: ⬇️