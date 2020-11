OM : les rêves de Villas-Boas sont très loin de Marseille

André Villas-Boas est encore un jeune entraîneur. Et comme tout jeune entraîneur de 43 ans, il a encore des rêves plein la tête. L’actuel coach de l’OM a ainsi beau se sentir comme un poisson dans l’eau à Marseille, ses deux prochains rêves se situent bien loin de la cité phocéenne.

Lors d’un récent entretien accordé à Fox Sports, le « Special Two » ne s’en est d’ailleurs pas caché et a évoqué ses deux plus grands rêves. « Je voulais vraiment être le premier entraîneur portugais au Brésil. J'ai toujours eu deux grands objectifs : entraîner un club au Brésil et entraîner un club au Japon », a-t-il déclaré sans fard.

Villas-Boas a encore la bougeotte

Récemment, ce même Villas-Boas a confirmé qu’il n'envisageait pas une carrière très longue sur un banc, peut-être trois ou quatre ans. Lié à l'OM jusqu'en 2021, l’homme de 43 ans a déjà officié en Russie (Zénith St-Pétersbourg) et en Chine (Shanghai SIPG).