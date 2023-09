OM : les Ultras chargent encore Longoria, d'autres lui préparent une action choc !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'Olympique de Marseille est en plein chaos depuis ce lundi soir et la réunion entre la direction olympienne et les représentants de supporters, qui ont passé à la mitraille la gestion du club par Pablo Longoria, évoquant du copinage, des magouilles, des changements incessants d’entraîneurs, de joueurs et de salariés pour mieux contrôler le club.

Une pétition lancée pour retenir Longoria

Mais alors que le président marseillais s'est mis en retrait et se laisse le temps de la réflexion quant à son avenir à l'OM tout comme Javier Ribalta, le directeur du football, Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, et Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie, tous les supporters olympiens ne veulent pas faire tomber l'Espagnol et certains ont commencé à se mobiliser pour le maintenir à la présidence de l'OM en mettant en ligne ce mardi une pétition, qui comptabilise déjà plus de 25 000 signataires.

Quant aux supporters qui font front face à Pablo Longoria, ils l'ont de nouveau chargé. Mais cette fois-ci par voie de presse. "On a reproché à Pablo Longoria la politique sportive du club, mais aussi de se gaver sur le dos de l’OM, de faire manger ses amis en les mettant en place, de prendre des sous sur les transferts… Là, il a répondu : "Si vous pensez que j’ai pris 1€, je quitte le club". Il était blanc comme un linge, on aurait dit un petit garçon en train de se faire gronder par des adultes et les autres n’ont pas bronché. Il n’a pas compris qu’en tant que président, il doit imposer son autorité et nous dire de rester à notre place. Au lieu de ça, il tremble…", a lâché un supporter qui a préféré garder l’anonymat dans les colonnes de La Provence.

