OM : les supporters se positionnent clairement contre Sampaoli sur le gardien n°1 !

Invité ce vendredi à s'exprimer une nouvelle fois sur le gardien numéro 1 de l'OM, Jorge Sampaoli a une nouvelle fois botté en touche sur une hiérarchie déjà définie. Si Pau Lopez joue tous les matchs en ce moment, c'est parce que l'Argentin estime que Steve Mandanda a besoin d'être aidé actuellement :

« Steve a vécu une année et demi très stressante, avec des choses difficiles à encaisser ici pour un joueur aussi emblématique pour le club. On a estimé que Steve avait besoin de souffler, parce que son rendement commençait à baisser. Pau est très bien aujourd'hui, Steve aussi. La concurrence est saine et sera comme celle des joueurs de champ. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera un pilier de l'équipe. Ainsi, lorsqu'ils seront tous les deux à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision ».

Les supporters ne comprennent pas le déclassement de Mandanda

Cette baisse de régime du « Fenomeno », les supporters ne l'ont pas spécialement ressenti en ce début de saison. En effet, depuis quelques jours, nous avons lancé une grande consultation auprès des supporters et il ressort qu'à 77% les votant de notre sondage attendent de revoir Steve Mandanda en numéro quand ils ne sont que 23% à défendre l'Espagnol prêté par l'AS Roma.

Si quelques fans estiment que Steve Mandanda a fait son temps et doit céder sa place, la majorité défend l'international français : « Mandanda fut sortie au moment où il était excellent contrairement à ses 2 premiers matchs. Pau Lopez n'a pas montré grand chose. Je ne comprend même pas la concurrence », écrit Stef Nguyen, interloqué. « Il suffit de regarder un match de l'OM pour comprendre que Lopez est en difficulté et bien inférieur à Mandanda », assène de son côté David Antunes. « Il a combien de fois porté l'équipe à lui tout seul ? », s'interroge de son côté Jean-Philippe Millet. Vous pouvez poursuivre le débat en vous rendant sur notre plate-forme Logora, via le site de notre maison mère Men's Up Life.