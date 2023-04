OM : Longoria a réussi un exploit qui va ravir McCourt

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y a un peu plus de deux ans, au moment où il a été nommé président, Pablo Longoria était salarié d'un club en plein chaos. L'équipe était au fond du trou et les comptes dans le rouge vif. La gestion de Jacques-Henri Eyraud avait été catastrophique et Frank McCourt n'en pouvait plus. Il avait confié une double mission au dirigeant espagnol : relancer l'équipe vers les sommets tout en dépensant peu afin que l'équilibre financier soit retrouvé. Deux ans plus tard, force est de constater que la mission de Longoria est une réussite.

L'OM n'a jamais été aussi proche de l'équilibre

L'équipe est en passe de se qualifier pour la deuxième saison de suite en Champions League. Et pour ce qui est des finances, le déficit en fin de saison dernière était de 31 M€, selon les comptes publiés hier par la LFP. Comme le rappelle l'excellent site StatsOMP, jamais l'OM de Frank McCourt n'a été aussi proche de l'équilibre financier. Et l'on peut penser que les résultats seront encore meilleurs en juin, avec un Vélodrome systématiquement à guichets fermés et les revenus de la C1. Un sacré tout de force de la part de Longoria, qui prouve que sa méthode, critiquée par certains, a du bon !

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

🔴 Avec 3⃣1⃣M€ de déficit pour la saison 21/22, l'#OM de Longoria n'a jamais été plus proche de l'équilibre financier sous #McCourt.



💶 Comptes de l'#OM depuis 2004 👉 https://t.co/46VPGd82g4 pic.twitter.com/wRCkFr1sFC — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) April 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Nommé il y a deux ans avec le double objectif de remettre les comptes à flot et de relancer l'équipe vers les sommets, le président de l'OM, Pablo Longoria, est en passe de réussir sa mission. Au niveau financier, le déficit n'a jamais été aussi faible.

Raphaël Nouet

Rédacteur