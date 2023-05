OM : Longoria enrage contre une faveur faite au RC Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Arrivé en France après des expériences en Espagne et en Italie, où on ne rigole pas avec le football, Pablo Longoria s'est déjà étonné de beaucoup de choses concernant l'organisation des compétitions en France. Mais à en croire La Provence, ce qui se passe actuellement avec la finale de la Coupe de France qui vient influer sur le sprint final en Ligue 1 le fait complètement halluciner. Le quotidien régional écrit : "Philippe Montanier a mis des mots sur la colère de la direction olympienne, chez qui l'irruption de Dame Coupe au milieu d'une joute pour la C1 reste en travers de la gorge. Et qui aurait préféré assister à cette finale après le verdict de la Ligue 1".

Un TFC fatigué pour le Racing

Le fait que le RC Lens affronte ce soir le TFC au Stadium, alors que les Violets ont bien fêté leur victoire en Coupe samedi, a effectivement de quoi irriter. L'OM peut en témoigner, affronter les Violets dans leur antre cette saison n'est pas une sinécure. Mais avec un match plein il y a trois jours et sans doute beaucoup de festivités depuis 72h, les Sang et Or n'auront pas des adversaires au top en face d'eux (même si La Provence rappelle que les Marseillais avaient explosé le PSG dans un match pour le titre trois jours après Munich). A quatre jours de Lens-OM à Bollaert, la direction olympienne a l'impression que les Artésiens bénéficient d'un petit coup de pouce, même si cela fait plusieurs années que la finale de la Coupe est programmée en plein milieu du sprint final et la veille d'une journée de championnat...

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

Ligue 1 : Le coach du TFC pense à l'AS Monaco et l'OM avant d'affronter le RC Lens - https://t.co/LDtMn9m1Ps pic.twitter.com/mpqeC0I5DB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 2, 2023

Pour résumer S'il n'y avait pas eu la Coupe de France, la 33e journée de Ligue 1 aurait pu constituer un tournant car, pendant que l'OM recevait l'AJ Auxerre, le RC Lens se déplaçait chez un TFC particulièrement dangereux à domicile. Mais la victoire des Violets samedi en finale risque de favoriser les Sang et Or...

