OL Mercato : un rendez-vous est prévu pour le transfert de Georges Mikautadze

L’OL, qui pourrait vendre Georges Mikautadze, va rencontrer dans les prochaines heures Villarreal.

Cette fin de mercato à l’OL s’annonce bouillante. En effet, le club rhodanien reste en difficulté sur le plan économique, avec près de 40 M€ de ventes encore nécessaires pour respecter les engagements pris auprès de la DNCG et de l’UEFA.

Un rendez-vous prévu à Monaco

Pour atteindre cet objectif, l’OL a tenté de vendre Malick Fofana, sa plus grande valeur marchande, mais le joueur refuse de partir sauf pour un club européen de haut niveau qualifié pour la Ligue des champions, ce qui n’est pas encore le cas. Face à cette situation, les dirigeants se tournent vers Georges Mikautadze, leur deuxième joueur le plus bankable.

Le Géorgien de 24 ans souhaite rester à Lyon, club de sa ville, et profiter de son statut de buteur attitré pour viser le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, ce qui pourrait encore augmenter sa valeur. Ses agents ont commencé à discuter avec Villarreal, qui cherche un remplaçant pour Thierno Barry, vendu à Everton pour 30 M€. Et, selon L’Équipe, le club espagnol, qualifié pour la Ligue des champions, va profiter de sa présence à Monaco pour les tirages au sort des Coupes d’Europe afin d’organiser un premier rendez-vous avec l’OL, qui connaîtra ses adversaires pour la Ligue Europa ce vendredi.

Un club saoudien également intéressé

Outre Villarreal, Burnley en Premier League et un club saoudien non identifié se sont également renseignés sur Mikautadze. Bien que l’OL souhaite le conserver, l’urgence financière pourrait le pousser à vendre autour de 35 M€. Le joueur a le dernier mot : il peut refuser un transfert, mais l’attractivité de la Ligue des champions et les offres élevées peuvent influencer sa décision. Ses coéquipiers et les supporters se sont déjà mobilisés pour le convaincre de rester, un départ mettant à mal les ambitions du club, notamment avant l’Olympico contre l’OM au Groupama Stadium.

La cellule de recrutement lyonnaise a anticipé tous les scénarios : si Mikautadze part, des remplaçants sont identifiés, comme par exemple la piste Martin Satriano, attaquant du RC Lens. Par ailleurs, sans ventes, l’OL doit recruter un ailier droit, un avant-centre doublure et idéalement un latéral droit polyvalent pour compléter l’effectif de Fonseca.