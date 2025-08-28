OL Mercato : un rendez-vous est prévu pour le transfert de Georges Mikautadze
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : un rendez-vous est prévu pour le transfert de Georges Mikautadze

Georges Mikautadze (OL)
William Tertrin
28 août 2025

L’OL, qui pourrait vendre Georges Mikautadze, va rencontrer dans les prochaines heures Villarreal.

Cette fin de mercato à l’OL s’annonce bouillante. En effet, le club rhodanien reste en difficulté sur le plan économique, avec près de 40 M€ de ventes encore nécessaires pour respecter les engagements pris auprès de la DNCG et de l’UEFA.

Un rendez-vous prévu à Monaco

Pour atteindre cet objectif, l’OL a tenté de vendre Malick Fofana, sa plus grande valeur marchande, mais le joueur refuse de partir sauf pour un club européen de haut niveau qualifié pour la Ligue des champions, ce qui n’est pas encore le cas. Face à cette situation, les dirigeants se tournent vers Georges Mikautadze, leur deuxième joueur le plus bankable.

Le Géorgien de 24 ans souhaite rester à Lyon, club de sa ville, et profiter de son statut de buteur attitré pour viser le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, ce qui pourrait encore augmenter sa valeur. Ses agents ont commencé à discuter avec Villarreal, qui cherche un remplaçant pour Thierno Barry, vendu à Everton pour 30 M€. Et, selon L’Équipe, le club espagnol, qualifié pour la Ligue des champions, va profiter de sa présence à Monaco pour les tirages au sort des Coupes d’Europe afin d’organiser un premier rendez-vous avec l’OL, qui connaîtra ses adversaires pour la Ligue Europa ce vendredi.

Un club saoudien également intéressé

Outre Villarreal, Burnley en Premier League et un club saoudien non identifié se sont également renseignés sur Mikautadze. Bien que l’OL souhaite le conserver, l’urgence financière pourrait le pousser à vendre autour de 35 M€. Le joueur a le dernier mot : il peut refuser un transfert, mais l’attractivité de la Ligue des champions et les offres élevées peuvent influencer sa décision. Ses coéquipiers et les supporters se sont déjà mobilisés pour le convaincre de rester, un départ mettant à mal les ambitions du club, notamment avant l’Olympico contre l’OM au Groupama Stadium.

La cellule de recrutement lyonnaise a anticipé tous les scénarios : si Mikautadze part, des remplaçants sont identifiés, comme par exemple la piste Martin Satriano, attaquant du RC Lens. Par ailleurs, sans ventes, l’OL doit recruter un ailier droit, un avant-centre doublure et idéalement un latéral droit polyvalent pour compléter l’effectif de Fonseca.

MercatoOL
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet