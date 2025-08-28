Stade Rennais : Estéban Lepaul disponible pour jouer contre Angers ? La réponse est tombée !

Alors que l’officialisation du transfert devrait être imminente, Estéban Lepaul pourra-t-il faire sa première avec le Stade Rennais ce dimanche contre Angers ? La réponse est tombée.

Estéban Lepaul, l’attaquant de 25 ans, est en passe de changer de club et de quitter Angers pour rejoindre le Stade Rennais contre 15 M€ bonus inclus. Sa visite médicale s’est déroulée ce jeudi, signe que le transfert touche à son terme. Une interrogation subsistait toutefois : pouvait-il affronter Angers dès ce week-end sous ses nouvelles couleurs ?

Des débuts spéciaux pour Lepaul

La réponse est oui, selon L’Équipe. Aucun accord contractuel ni arrangement officieux ne l’empêche d’affronter son ancienne équipe dès la 3e journée de Ligue 1 au stade Raymond-Kopa. Ce scénario n’était pas forcément celui qu’Angers espérait, mais il a finalement été accepté. Ainsi, Lepaul pourrait faire ses débuts officiels dimanche avec Rennes face à ses ex-coéquipiers, seulement quelques jours après avoir quitté le club.