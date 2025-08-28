ASSE INFO BUT ! Mercato : Batubinsika s’en va, Ekwah de retour à L’Etrat !

Le Mercato devrait s’emballer à l’ASSE d’ici à lundi. Notamment dans le sens des départs.

En conférence de presse, Eirik Horneland a expliqué ce jeudi être toujours sans nouvelle de Pierre Ekwah. « Je n’ai pas d’information à vous donner. Il est sous contrat, on attend qu’il réintègre l’équipe. Si ce n’était pas le cas, la situation serait plus délicate au milieu mais pour le moment on ne peut pas en parler davantage. Je l’ai contacté au début de l’été, mais sans réponse. Le dialogue est maintenu entre la direction et le joueur ».

Batubinsika va filer en Turquie

Selon nos informations, un rendez-vous est en cours actuellement entre le milieu de terrain, porté disparu depuis le début de l’été et la levée de son option d’achat auprès de Sunderland, et les dirigeants stéphanois, dans les bureaux de L’Etrat. Le milieu de terrain y a croisé Dylan Batubinsika, qui s’apprête quant à lui à quitter le Forez. Le défenseur a accepté la proposition du club turc de Kocaelispor, actuel 17e de Süper Lig, qu’il devrait rejoindre dès ce week-end.