RC Lens Mercato : la raison de la présence de Morgan Guilavogui face à Brest est connue

Présent dans le groupe du RC Lens pour affronter Brest à la surprise générale, Morgan Guilavogui n’est pas encore parti.

Morgan Guilavogui, attaquant international guinéen de 27 ans, reste pour l’instant au RC Lens. Annoncé sur le départ par Pierre Sage en conférence de presse, aucun accord n’a été trouvé avec le club anglais de Southampton pour un transfert, rapporte RMC Sport. L’attaquant continue donc de faire partie de l’effectif lensois et figure notamment dans le groupe qui affrontera le Stade Brestois vendredi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1.

Quelles conséquences sur le mercato lensois ?

Une situation qui montre que, malgré l’intérêt extérieur, Lens compte toujours sur Guilavogui pour renforcer son attaque, au moins jusqu’à la fin du mercato. Pour le joueur, qui souhaitait découvrir autre chose, c’est aussi une possible dernière opportunité de se montrer dans un championnat compétitif comme la Ligue 1.

L’avenir de Guilavogui dans l’effectif va sans doute avoir des répercussions sur la ligne offensive du RC Lens, qui devrait se renforcer avec Abdallah Sima, qui est censé justement remplacer Guilavogui. En parallèle, Martín Satriano est également courtisé par l’OL.