RC Lens Mercato : un attaquant lensois dans le viseur de l’OL

Souvent blessé depuis son arrivée au RC Lens, Martín Satriano est dans les petits papiers de l’OL.

Le RC Lens pourrait vivre une fin de mercato très mouvementée. Alors qu’Abdallah Sima devrait s’engager en provenance de Brighton, il faudrait également un nouvel attaquant de pointe. À moins qu’il en manque deux ? En effet, selon Foot Mercato, l’OL s’active pour renforcer son secteur offensif, et a sollicité les Sang et Or pour l’un de leurs attaquants. Martín Satriano, encore lié au club jusqu’en 2029 mais freiné par une grave blessure la saison passée, suscite l’intérêt de Lyon.

Une blessure très handicapante

Revenu à la compétition en fin de saison dernière après sa rupture des ligaments croisés, l’Uruguayen, actuellement blessé au pied, n’a pas encore eu l’occasion de se montrer cette saison malgré une préparation convaincante.

La question est désormais de savoir si le club artésien acceptera de se séparer d’un joueur acheté 5 M€ plus 1 M€ de bonus, ou s’il choisira au contraire de lui offrir du temps de jeu pour relancer sa carrière. La quête d’un numéro 9 est déjà assez compliquée pour Lens, et il semblerait étonnant que le club se complique encore plus la tâche, et ce malgré l’émergence du jeune Rayan Fofana.



