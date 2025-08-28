OM Mercato : Pablo Longoria en rajoute une couche sur le cas Adrien Rabiot
OM Mercato : Pablo Longoria en rajoute une couche sur le cas Adrien Rabiot

OM Mercato : Pablo Longoria en rajoute une couche sur le cas Adrien Rabiot
William Tertrin
28 août 2025

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot pourrait être réintégré dans l’effectif de l’OM. En tout cas, le président Pablo Longoria a fait savoir que sa porte était toujours ouverte…

Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts après un accrochage avec Jonathan Rowe, et tout laissait penser à un départ inéluctable de l’OM. La direction, avec le duo Benatia-Longoria, avait affiché sa fermeté, tout comme Roberto De Zerbi, et la représentante du joueur, Véronique Rabiot, n’avait pas ménagé ses critiques dans les médias. Pourtant, De Zerbi a surpris en conférence de presse après la rencontre contre le Paris FC en ouvrant la porte au joueur.

La porte est ouverte pour Rabiot

Le président Pablo Longoria, interrogé sur Canal+ après le tirage au sort de la Ligue des champions, a également semblé ménager une ouverture : « Adrien Rabiot, c’est toujours la question d’actualité, je comprends. Nous devons être clairs. Dans mon club, on me connaît depuis des années : la porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou pour d’autres joueurs qui disposent de possibilités de départ. Ils peuvent en témoigner : on vient et on discute tranquillement des choses de la vie. »

Interrogé sur la question des excuses, il a précisé : « La chose la plus importante, c’est de parler comme des gens normaux, comme des personnes sincères. S’il doit venir nous parler ? La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour tous les joueurs. Actuellement, c’est un joueur de l’OM et il y a toujours des possibilités avec un mercato qui se termine bientôt. Mais dans mon bureau, on discute comme des adultes, comme des gens normaux. »

« Des journées qui vont nous prendre beaucoup d’énergie »

Longoria a également évoqué la fin du mercato, qui s’annonce bouillante à Marseille : « Il y a des choses à faire, assure-t-il, dans des propos rapportés par L’Équipe. Il y aura encore des mouvements, des entrées, des sorties. On va vivre des journées qui vont nous prendre beaucoup d’énergie. Comme le coach l’a dit, on doit encore se renforcer. Il y a des secteurs dans lesquels on a besoin d’ajouter des joueurs et donc de recruter. On a déjà fait Hamed Traoré (arrivé de Bournemouth). Il y a encore beaucoup d’opérations à faire. Et aussi trouver des solutions pour des joueurs qui font encore partie de l’effectif. »

L’ombre d’un départ d’Adrien Rabiot plane toujours, mais les paroles récentes de Longoria laissent entrevoir qu’une réconciliation reste encore possible.

