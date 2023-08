OM : Marcelino aurait quasiment son onze en tête pour le Panathinaïkos

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

À l'approche du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions à Athènes, où ils croiseront le fer avec le Panathinaïkos mercredi, Marcelino devrait quasiment aligner les mêmes titulaires que ceux qui ont affronté Leverkusen lors du dernier galop d'essai. Cependant, une incertitude subsiste.

Balerdi ou Mbemba ?

Alors que Gigot, Lodi et Clauss sont fortement pressentis pour débuter le match, Marcelino n'aurait pas encore fait de choix définitif quant à l'identité du quatrième défenseur, comme le révèle La Provence. Dans une ambiance bouillante, le coach espagnol devra faire le bon choix pour ce match qui pourrait s'avérer déterminant dans la saison de l'OM.

Au milieu et en attaque, on se dirige vers l'association Veretout - Kondogbia avec Amine Harit qui remplace Azzedine Ounahi à la baguette et les trois recrues offensives titulaires en attaque (Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye). A confirmer.

L'expérimenté Istvan Kovacs sera au sifflet de la manche inaugurale du troisième tour préliminaire, mercredi soir à Athènes dans le bouillant stade Apostolos Nikolaidis#OM #TeamOM https://t.co/6T6sDcFngc — La Provence OM (@OMLaProvence) August 6, 2023

