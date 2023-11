OM : Marseille met fin à une malédiction face à l’AEK Athènes, Ismaïla Sarr jubile !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Plus souvent présent en Ligue Europa qu’en Ligue des Champions ces dernières saisons, l’OM gagnait assez peu en déplacement en Coupe d’Europe ces dernières saisons. C’est bien simple avant l’AEK Athènes (2-0) ce jeudi soir et si l’on excepte le succès spécial glané à Lisbonne l’an passé en Ligue des Champions (0-2) dans des conditions spéciales à 11 contre 10, ce n’était plus arrivé depuis plus de cinq ans.

Comme le rappelle l’excellent Stats du Foot, le dernier succès européen de l’OM en Ligue Europa en déplacement datait de l’épopée de 2018 sur le terrain de l’Athletic Bilbao à l’époque.

L'@OM_Officiel ne s'était plus imposé à l'extérieur en @EuropaLeague depuis le 15 mars 2018 à Bilbao contre l'Athletic. #AEKOM — Stats Foot (@Statsdufoot) November 9, 2023

« On est une famille »

Forcément, le second buteur du match ce soir à Athènes, Ismaïla Sarr, ne boudait pas son plaisir sur Canal+ Foot : « Il faut féliciter l’équipe, on a fait beaucoup d’effort. Cela fait plaisir de gagner un match à l’extérieur. Cela faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. On a fait un bon pas vers la qualif même s’il reste deux matchs. Il faut resté concentré et continuer à travailler comme on le fait chaque jour. On prépare déjà le match de dimanche. Ce soir, c’est un travail collectif. On est une famille. On l’a montré ce soir et on va continuer à le montrer. Je voulais féliciter les supporters d’avoir encore été présents. »

