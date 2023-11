OM : McCourt a adopté une nouvelle position radicale sur la vente du club

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Quelle est la position de Frank McCourt au sujet de la vente de l’OM ? Football Club de Marseille assurait hier que l’homme d’affaires américain ne souhaitait pas vendre le club phocéen jusqu’à nouvel ordre. Le spécialiste du dossier Thibaud Vézirian, lui, affirme tout le contraire.

« McCourt n’est PLUS DU TOUT LÀ ! »

« Depuis un an et demi, Frank McCourt est aux abonnés absents, plus aucune conversation publique au sujet de l’OM. Même là, cet été, quand il est venu voir par hasard Marseille-Brest, il a annoncé qu’il interviendrait bientôt, personne ne l’a vu depuis, a-t-il martelé sur Team Football. Il n’est PLUS DU TOUT LÀ ! Il a quitté le conseil de surveillance en septembre. Il a fallu que ce soient des supporters qui diffusent l’information pour que l’OM, deux jours plus tard, réagisse en faisant un communiqué expliquant que c’était pour des raisons techniques, ce qui ne veut strictement rien dire. »

