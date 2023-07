OM : nouvelles révélations sur la vente du club à l'Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A l'affût du moindre signal sur la très hypothétique vente de l'OM au fond souverain d'Arabie Saoudite (PIF), la communauté olympienne est en effervescence depuis hier... et pas seulement parce que le 10 Sport a fait la couverture de son dernier numéro sur ce fantasme mainte fois démenti par Frank McCourt et ses équipes. Ce qui a mis le feu cette fois-ci, c'est un article du journaliste de Bloomberg David Hellier.

Le PIF rassuré par l'UEFA ?

En effet, le journaliste britannique affirme que l'Arabie Saoudite cherche bel et bien à faire l'acquisition d'un autre Top club européen en plus de Newcastle. Rassuré par l'UEFA, qui a autorisé tous les clubs en multiples propriétés à disputer l'Europe cette saison (notamment Toulouse et Milan , deux propriétés des américains de RedBird), le PIF serait désormais prêt à passer à l'action... et pas seulement du côté d'Oostende (D2 belge), le club évoqué par Romain Molina dans sa dernière vidéo pour les rachats.

Confirmant que de gros clubs étaient aussi visés par cette OPA, David Hellier a même redonné du corps au serpent de mer marseillais en retweetant un message de la Team OM au sujet de la vente. Décidément, on n'en finira jamais...

Newcastle United’s Saudi Arabian owners are considering buying another top football club in Europe, sources say, as the kingdom prepares for more big spending in sports https://t.co/Qk4lpyjLvQ via @luxury — david hellier (@hellierd) July 13, 2023

Podcast Men's Up Life