OM, OGC Nice : les images qui accablent Christophe Galtier !

Christophe Galtier est dans le viseur de l’OM. Le coach de l’OGC Nice, pourtant présenté comme l’un des hommes qui aurait calmé la situation lors des incidents du match Nice-OM, ("je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l’entraîneur, avait notamment déclaré Christian Estrosi maire de Nice sur son compte twitter) serait loin d’être exempt de tout reproche.



Selon les informations de l’Equipe, l’OM travaillerait sur des vidéos dans lesquelles Christophe Galtier s’en prendrait au directeur technique de l’OM, David Friio. Sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos semblent bel et bien accabler l’entraineur niçois, atteignant violemment le cou du directeur technique de l’OM, en costume noir et masqué.

Un élément qui risque d’entrer dans la considération de la commission de discipline de la LFP qui doit se réunir ce mercredi soir pour prendre des mesures suites aux incidents de ce dimanche soir.

Dommage pour Galtier… Mais bon ça peut peut-être aider Sampaoli. pic.twitter.com/euIVPD80QL — Le Chanvrier Provençal (@LeChanvrierProv) August 24, 2021