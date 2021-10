OM : Payet a déjà oublié Thauvin

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Au cours d'une interview accordée au journal L'Equipe, il a été demandé à Dimitri Payet si le départ de Florian Thauvin de l'Olympique de Marseille lui avait fait du bien. "Franchement ? Je n’y pense pas. Il est parti", a simplement répondu le milieu offensif de l'OM. De quoi laisser penser que Dimitri Payet a déjà oublié Florian Thauvin.

Pour rappel, les deux hommes ne s'appréciaient guère. L'ancien entraîneur marseillais, André Villas-Boas, l'avait d'ailleurs évoqué quelques semaines avant d'être limogé. "Je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble. Le plus important, c’est l’OM. Je ne suis pas ici pour effacer leur histoire à l’OM, je veux que tous les deux aident l’OM à atteindre ses objectifs."

Dimitri Payet : « On m'aime ou on me déteste »



Même s'il sait qu'il ne fera jamais l'unanimité, le meneur de jeu de l'OM, auteur d'un début de saison remarqué, se nourrit de ces sentiments contraires. Aujourd'hui comme depuis le début de sa carrière https://t.co/ZclkxvlgzH pic.twitter.com/9RWabPaCBl