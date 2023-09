OM : plusieurs documents compromettants sur Longoria bientôt balancés par les ultras ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La tension n’est pas retombée à l’OM. Deux jours après une réunion très tendue avec la direction de, les groupes de supporters du club phocéen seraient remontés à bloc et plus motivés que jamais pour faire fuir Pablo Longoria. Selon L’Équipe, après avoir ironisé sur l’hygiène de vie du président de l’OM, les supporters ont passé à la mitraille sa gestion du club, évoquant du copinage, des « magouilles », des changements incessants d’entraîneurs, de joueurs et de salariés pour mieux contrôler tous les secteurs du club.



Les ultras détiennent plusieurs documents

« Du centre de formation aux féminines, en passant par les transferts de l’équipe première, les groupes sont bien informés, assure le quotidien sportif. Ils ont des documents, peuvent sans doute s’appuyer sur les témoignages des nombreux salariés de l’OM écartés du club depuis l’arrivée à la présidence de Longoria, en février 2021. Ils sont au courant de la lettre envoyée à McCourt par les élus du CSE, début juin, dénonçant un climat de travail très pesant au club. » Cela avait d’ailleurs conduit à une réunion extraordinaire du CSE, le 20 juin, avec la présence à Marseille de l’avocat Olivier de Vilmorin, membre du conseil de surveillance. Barry Cohen, président de l’organe et bras droit de McCourt, avait assisté aux débats en visio-conférence. Ce château de cartes pourrait-il bientôt s’écrouler ?

Voici les unes du journal L'Equipe du mercredi 20 septembre 2023

