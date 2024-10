OM-PSG (0-3) : Vitinha, Luis Enrique, toutes les réactions à l'issue du Classique

Le PSG a facilement remporté le Classique ce soir face à l'OM. Un score de 3-0, net et sans appel, qui est venu confirmer la différence de niveau existante entre les deux formations. Au micro de DAZN, plusieurs acteurs de cette victoire se sont exprimés. A commencer par Vitinha et Luis Enrique pour le PSG.

Vitinha : "C'est une grande joie que de gagner ici car c'est toujours très spécial dans ce stade. Il y a une saveur vraiment particulière. L'OM a pris un carton rouge assez tôt et en inscrivant le second but, on a en quelque sorte tué le suspense. Après, on a également raté pas mal de buts. Il va donc falloir travailler là-dessus même si ce soir il n'y a pas de conséquences."

Luis Enrique : "On a effectué un match très complet, on a dominé du début à la fin. On a rien laissé à notre adversaire, on a marqué rapidement. Et malgré l'expulsion, il fallait faire attention de rester bien concentrés. De l'amélioration ? Non, on a juste gardé notre ligne habituelle, on s'est crée beaucoup d'occasions, ce qui est très important. Et on a marqué beaucoup de buts."