OM, PSG : après le drame de Milan, Ménès s'inquiète pour les Marseillais en Grèce

Alors que deux supporters du PSG ont pris des coups de couteau lundi soir à Milan, Pierre Ménès s’inquiète déjà pour les supporters de l’OM… en déplacement à Athènes jeudi dans un contexte particulièrement chaud.

« Un supporter du PSG poignardé dans une embuscade à Milan. Le problème du déplacement des supporters adverses dépasse le cadre de la L1 avec les craintes du déplacement marseillais en Grèce qui seraient eux aussi attendus. Avec ce qui se passe dans le monde pas de trêve pour les cons », a écrit le consultant.

Avec ce qui se passe dans le monde pas de trêve pour les… — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 7, 2023

Contexte tendu à l’aéroport d’Athènes !

Il faut dire que si l’amitié entre les fans de l’OM et ceux de leur adversaire de l’AEK Athènes est forte et ne devrait pas poser de soucis aux abords de l’Agia Sofia Stadium, c’est un autre type de rivalité qui est à redouter rendant le match retour dans la Capitale grecque beaucoup plus périlleux.

Selon le média local SportFM, les autorités locales redoutent surtout des affrontements à l’aéroport alors que les supporters du Panathinaïkos et de l’Olympiakos, rivaux de ceux de l’AEK mais en déplacement jeudi (respectivement à Rennes et à West Ham), pourraient croiser des Marseillais sur place. Il est vrai qu’à Marseille, les fans de l’AEK ne risquaient pas d’être perturbé par un antagonisme local…

