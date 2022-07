OM, PSG - Mercato : Tudor fait planer l’ombre de Cristiano Ronaldo à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Une brouille entre Gerson et Igor Tudor a eu lieu cette semaine à l’OM. Si les deux hommes se sont rabibochés, d’autres joueurs marseillais, dont Cengiz Ünder, ont aussi été victime des foudres du technicien croate. Arrivé à l’OM en remplacement de Jorge Sampaoli cet été, Tudor ne dépareille donc pas de son tempérament volcanique. Il faut dire qu'il a croisé assez de grands joueurs en carrière pour avoir un minimum d’exigences en matière de rigueur et d’engagement.

« C’est le premier qui va nous motiver. Même quand tout le monde est fatigué, lui il ne l’est jamais. Après, c’est vrai, quand ça ne va pas, il n’hésite pas à hausser le ton. C’est un vrai passionné et il peut être dur. Il a la capacité de s’adapter », a expliqué Adrien Tameze dans L’Équipe. Le milieu de l’Héllas Vérone donne d'ailleurs une anecdote qui en dit long sur sa méthode musclée sur la méthode Tudor.

« Quand on a un effectif, on doit s’adapter. Il le sait, car il a été joueur dans des grands clubs, il a vécu pendant des années dans le vestiaire de la Juventus et il y a travaillé récemment comme entraîneur adjoint, poursuit-il. Parfois, il nous parlait de Cristiano Ronaldo à la Juve et il nous racontait ses séances : il sait très bien que tu ne peux pas demander la même chose à tous les joueurs. »