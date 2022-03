OM : Sampaoli « se trompe complètement », un ex Phocéen lui fait la leçon

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A l'instar d'une partie de la presse et des groupes de supporters, Marc Libbra est sorti du silence pour attaquer Jorge Sampaoli sur ses choix et sa gestion d'Arkadiusz Milik à l'OM. Lassé de voir le Polonais jouer les remplaçants de luxe pour satisfaire les envies de football tout terrain de l'Argentin, l'ancien attaquant marseillais devenu consultant a frappé un grand coup dans la Provence.

« Milik ? C'est une aberration de le voir sur le banc »

« Je pense que Sampaoli se trompe complètement. Quand tu as un attaquant aussi fort que Milik, tu dois pouvoir le mettre devant et tu construis autour de lui. C'est une aberration de le voir sur le banc. Ça fait longtemps, depuis Mamad' (Niang) ou Drogba, que l'OM n'a pas un vrai 9. Je ne vais pas remonter à mon époque où tout tournait autour de Papin, Boksic, Anderson ou Cascarino. Là, il y en a un et on ne joue pas pour lui. Payet est assez intelligent pour s'adapter (…) Mais Sampaoli règne et fait ce qu'il veut, ce n'est pas normal », a déploré l'intéressé.

Comme prévu, la gestion du cas Milik par Sampaoli, ses non-réponses et son ton professoral en conférence de presse ont touché à la patience des suiveurs de l'OM. Un danger dans cette fin de saison passionnante qui s'ouvre à Marseille ?