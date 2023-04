OM : Tudor a viré un joueur à l'entraînement, son identité a fuité !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Entre Igor Tudor et certains joueurs de l'OM, la situation s'est un peu tendue actuellement. Comme révélé ce matin par L'Equipe, la relation n'est notamment pas au beau fixe avec le piston droit international Jonathan Clauss à qui le Croate reproche un manque d'investissement au quotidien à l'entraînement.

Nuno Tavares épinglé pour son manque d'investissement

Le quotidien sportif assure également qu'un autre joueur a subi les foudres d'Igor Tudor au point d'être viré l'entraînement cette semaine avant le match face à Montpellier (1-1) au Vélodrome. On en sait d'ailleurs un peu plus sur l'identité de ce dernier... Et il s'agit de l'international portugais Nuno Tavares.

Prêté sans option d'achat par Arsenal, Tavares a davantage de mal actuellement et, alors que la question de son avenir est sur la table à l'OM, il va sans dire que ce genre d'accrochage ne plaide pas franchement pour sa continuité dans l'équipe...